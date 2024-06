Euro 2024 : Pas encore qualifiée, la Belgique se relance face à la Roumanie

Lors du match de l'Euro 2024 disputé ce week-end, la Belgique a réussi à se relancer après sa défaite initiale contre la Slovaquie. Les Diables Rouges se sont imposés face à la Roumanie grâce à des réalisations de Youri Tielemans et Kévin De Bruyne.



Ce résultat permet à la Belgique de rester dans la course pour la qualification aux huitièmes de finale. Leur prochain match les opposera à l'Ukraine le 26 juin. De leur côté, les Roumains devront affronter la Slovaquie lors de cette même journée.



Avec les quatre selections de ce groupe à égalité parfaite avec 3 points chacune, ce groupe promet d'être extrêmement disputé jusqu'à la dernière journée. Tout reste ouvert et le suspense sera palpitant jusqu'au bout !

