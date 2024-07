Euro 2024 : l’Allemagne éliminée en quarts de finale par la furia des Rojas Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2024 à 22:57 | | 0 commentaire(s)|

Allemagne Atlanticactu / Francfort / Madrid / Babalaye Ndiaye À Stuttgart, la Furia Roja crucifie la Mannschaft et rallie les demi-finales au bout de la prolongation en quart de finale ce vendredi 5 juillet à la Stuttgart Arena (2-1 ap). La Furia Roja devrait affronter le vainqueur de France – Portugal dans le dernier carré. Après une première période où l’Espagne a montré plus de maîtrise que son adversaire, le destin de ce choc a basculé au retour des vestiaires : le milieu offensif Dani Olmo, très vite entré en jeu après la sortie sur blessure de Pedri, a trompé Manuel Neuer d’une jolie frappe enroulée (1-0, 51’). L’Allemagne a réagi avec des occasions dangereuses (70′, 82′), touché le montant (77′) et réussi logiquement à arracher la prolongation grâce à Florian Wirtz, qui rôdait dans la surface (1-1, 89′). Lors des 30 minutes de prolongations, le prodige du Bayer Leverkusen a failli réaliser un doublé (105’+1), avant que le portier de l’Espagne, Unai Simon, ne prive Niclas Füllkrug de donner l’avantage à la Mannschaft (117′). Alors que les occasions s’étaient multipliées pour les protégés du sélectionneur allemand, Julian Nagelsmann, c’est Mikel Merino qui crucifie la Mannschaft et délivre l’Espagne d’une tête décroisée (2-1, 119′). Malgré quelques occasions allemandes très dangereuses dans le temps additionnel de la 2e prolongation (120’+ 2, 120’+ 3), l’Espagne rallie les demi-finales, qu’elle jouera sans Robin Le Normand et Dani Carvajal, exclu dans les dernières secondes ce vendredi. La Furia Roja devrait affronter le vainqueur de France – Portugal mardi 9 juillet à Munich.



