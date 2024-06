Euro 2024 : l’Espagne gagne devant l’Italie grâce à un but contre son camp Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juin 2024 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|

Allemagne Atlanticactu/ Munich/ Babalaye Ndiaye L’Espagne devient la deuxième équipe à se qualifier pour les 8e de finale après l’Allemagne, pays organisateur suite à sa victoire devant l’Italie qui a marqué un but contre son camp. Un but contre son camp du défenseur italien Riccardo Calafiori a permis à l’Espagne de s’imposer 1-0 contre l’Italie lors d’un match du groupe B de l’Euro 2024 jeudi. Aucune des deux équipes n’a réussi à ouvrir le score en première période, mais Calafiori a marqué contre son camp à la 55e minute à l’Arena Auf Schalke, donnant un avantage aux Espagnols. Avec ce résultat, l’Espagne est devenue la deuxième équipe après l’Allemagne, hôte, à se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. Les Espagnols sont en tête du classement du groupe B avec six points, l’Italie est deuxième avec trois points et l’Albanie et la Croatie ont chacune récolté un point lors de la deuxième journée.



