Euro: Portugal - France 0-0 - France qualifié 5 t.a.b. à 3

Euro de football - Quart de finale



A Hambourg (Volksparkstadion): Portugal et France 0 à 0



France qualifiée aux tirs au but (5 à 3)



Spectateurs: 47.789



Arbitre: M. Oliver (ENG)



Possession de balle:



Portugal: 60 %



France: 40 %



Tirs au but réussis:



Portugal: Cristiano Ronaldo, B. Silva, Mendes



France: O. Dembélé, Fofana, Kounde, Barcola, T. Hernandez



Tirs au but manqués:



Portugal: Félix



Avertissements:



Portugal: Palhinha (79)



France: Saliba (84)



Les équipes:



Portugal: Costa - Cancelo (Semedo 74), Pepe, Dias, Mendes - Vitinha (Nunes 119), Palhinha (Neves 90+2), B. Fernandes (Conceicao 74) - B. Silva, Cristiano Ronaldo (cap), Leão (Félix 106)



Entraîneur: Roberto Martinez



France: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, T. Hernandez - Kanté, Tchouameni, Griezmann (O. Dembélé 67) - Camavinga (Fofana 91) - Kolo Muani (Thuram 86), Mbappé (cap) (Barcola 106)



Entraîneur: Didier Deschamps

