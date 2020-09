Eurovision song contest : Du bonheur, du rire et du kitsch sur Netflix Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Septembre 2020 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

Un film décalé et pétillant. Il faut comprendre le second degré et ce que l'on appel les "inside joke" en anglais. Musiciens venu d'u...





Source : Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga est débarqué sur Netflix le 26 juin, et comme je considère que le monde a besoin d'une bonne dose de bonne humeur au quotidien, je me suis précipitée pour visionner la nouvelle comédie mettant en vedette Will Ferrell et Rachel McAdams, qui interprète dans cette comédie des musiciens du Dimanche qui portent les espoirs de l’Islande.Source : https://www.podcastjournal.net/Eurovision-song-con...

