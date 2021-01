Eva Marchal chante Au bout du couloir pour protéger les femmes Rédigé par leral.net le Mardi 19 Janvier 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Eva Marchal a dévoilé son nouveau clip, particulièrement touchant, Au bout du couloir. Voici un titre qui aborde le thème des féminicides et des violences domestiques. "La solitude, l’angoisse, l’attente, l’emprise. La torpeur et l’immobilité d’une femme recroquevillée au bout d’un couloir, dans l’ombre écrasante de son bourreau… Cette chanson, c...





Source : https://www.podcastjournal.net/Eva-Marchal-chante-...

