Evacuation supposée par Macky Sall: Pape Samba Mboup dément Guy Marius et annonce une plainte Pour une supposée évacuation en France par les soins de Macky Sall pour cause de Covid-19, Pape Samba Mboup est dans tous ses états. il menace même de porter plainte contre l'auteur de ces messages qui n'est autre que Guy Marius Sagna.

A l'en croire, "je suis venu en France pour faire mon bilan médical. C'est ici que j'ai chopé le virus, mais actuellement, je suis guéri", a-t-il à Les Echos.



Selon l'ancien homme fort de Me Abdoulaye Wade, "c'est faux, je n'ai pas été évacué. Ils veulent mettre Macky Sall en mal avec la société, mais ils n'y arriveront pas, c'est peine perdue", a-t-il souligné.



Pour argumenter ses dires, il menace de porter plainte contre Guy Marius Sagna pour qu'il apporte la preuve de ses allégations.

