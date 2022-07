Evasion de Pape Mamadou Seck : sa sœur réfute cette thèse et exige la lumière Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Juillet 2022 à 14:42 | | 0 commentaire(s)| La sœur de Pape Mamadou Seck, en conférence de presse ce jeudi à Darou Mouhty, réfute toutes les rumeurs véhiculées sur le dos de son frère et lance un appel solennel à l'Etat pour la libération de ce dernier. Enfin, elle espère que celui-ci s'en sortira sain et sauf.



