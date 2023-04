Evasion massive du personnel cadre, révision de la convention: Les travailleurs des agences régionales de développement déposent un préavis de grève

Le fonctionnement des collectivités territoriales risque d’être bloqué si les travailleurs des agences régionales de développement(Ard) mettent leurs menaces à exécution. Les membres du Syndicat des Travailleurs des Agences Régionales de Développement du Sénégal (Stards) qui vient d’être mis sur les fonts baptismaux ont décidé de prendre leur destin en main pour exiger des autorités une meilleure prise en charge de leur situation administrative. Selon le secrétaire général du syndicat, Sidy Coulibaly, le rôle des Ard qui sont des établissements publics locaux à caractère administratif est d’apporter aux collectivités territoriales de chaque région un cadre d’assistance dans tous les domaines liés au développement et à la coopération.



Elles doivent aussi «appuyer la coordination et l’harmonisation des interventions et initiatives des communes et départements en matière de développement local». Malgré l’importance des missions assignées aux Ard, souligne M. Coulibaly, on assiste à une évasion massive du personnel cadre qui, pour des raisons objectives, quitte pour aller dans d’autres programmes plus alléchants et prometteurs. De l’avis de Sidy Coulibaly, les travailleurs fuient ainsi le piège des traitements cristallisés depuis 2012, et le caractère hybride des conventions collectives interprofessionnelles qui leur sont appliquées.



Face à cette situation, souligne-t-il, les agents des Ard ont décidé de déposer un mémorandum qui s’articule autour de la revalorisation de leurs salaires, la décristallisation des salaires fixés depuis 2012, la révision de la convention utilisée pour établir les contrats de travail, la revalorisation des indemnités de logement, une meilleure prise en charge des chauffeurs lors des déplacements entre autres revendications.



Interpellé sur la suite à donner à leur lutte après ce point presse, Sidy Coulibaly indique qu’un plan d’action sera adopté dans les jours à venir, suivi du dépôt d’un préavis de grève pour une prise en charge correcte de leurs revendications légitimes. Mais d’ores et déjà, ils interpellent le ministre des Collectivités territoriales et comptent le rencontrer afin de trouver des solutions à leurs préoccupations. «Nous saluons l’attitude du ministre en charge des Collectivités Territoriales à l’endroit des Ard, à l’issue d’une première rencontre tenue en décembre 2022 et lui témoignons notre reconnaissance suite aux promesses faites à cette occasion», indique Sidy Coulibaly, relate L'As.