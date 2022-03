Evènement coïncidant avec l’Appel Layène : SeptAfrique reporte son MeetUp et son Gala annuel Evènement coïncidant avec l’Appel Layène, dans un message adressé à proches et partenaire, Mouhamed Fall Al Amine, Directeur Général Septafrique Groupe vient d’annoncer le report de son MeetUp et aussi son Gala annuel. En voici l’intégralité…

J'annonce que SeptAfrique est contraint de reporter son MeetUp et son Gala annuel, initialement prévus le vendredi 4 et le samedi 5 Mars 2022.



Ce report s’impose suite à notre volonté de respecter l’appel des Layènes qui aura lieu à ces mêmes dates.



Nous vous communiquerons de nouvelles dates dans les meilleurs délais en vous priant d’accepter nos plus plates excuses.



J'accorde une grande importance à la religion et à tous les foyers religieux de notre pays. C'est en ignorant totalement la date de l'appel de cette année que nous avons choisi ce moment.



Septafrique sera à côté de la communauté Layenne. ‘’



Mouhamed Fall Al Amine,

Directeur Général Septafrique Groupe…



