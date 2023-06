Evènements troublants du pays : Birame Faye de la Task Force républicaine regrette et situe les responsabilités Face à la presse nationale et internationale, Birame Faye son coordonnateur national a adressé un message à l’opinion, au nom de la Task Force républicaine suite aux évènements troublants ayant crée des morts et des dégâts matériels énormes.

Saluant une décision de justice équitable suite au procès ayant opposé Adji Sarr à Ousmane Sonko, Birame a appelé à plus de responsabilité face à des manœuvres obscures qui ne visent qu’à déstabiliser le pays au moment où leur leader a ouvert un dialogue sur plusieurs points qui vont renforcer la démocratie, la stabilité, l’économi du pays…



Rédigé par leral.net le Samedi 10 Juin 2023 à 19:21



