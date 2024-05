Everton : Idrissa Guèye prolonge son contrat

Everton a annoncé ce vendredi avoir exercé l’option d’un an supplémentaire sur le contrat d’Idrissa Guèye. Le milieu sénégalais sera un joueur des Toffees encore au moins jusqu’à la fin de la saison prochaine. Plus son âge avance, plus il devient performant ! Moins brillant au cours de la plus grande partie de saison, Idrissa Gana Guèye, du haut de ses 34 ans, a réalisé une superbe fin de campagne avec Everton. Le milieu de terrain sénégalais a marqué trois buts cette saison, dont les deux sur les cinq derniers matchs qui ont été cruciaux dans le maintien des Toffees en Premier League. De retour à Goodison Park l’été 2022, l’ancien Parisien arrivait en fin de contrat en juin prochain, mais il va poursuivre son aventure à Everton au-delà de cette saison. Dans un communiqué publié ce vendredi, la formation entraînée par Sean Dyche a annoncé « qu’une option pour prolonger le contrat d’Idrissa Gana Guèye jusqu’à la fin prochaine, soit en juin 2025, a été activée ».







Source : https://www.jotaay.net/Everton-Idrissa-Gueye-prolo...