Ex-Ministre du tourisme: Alioune Sarr exprime sa reconnaissance au peuple sénégalais

« Je rends Grâce à Alah et prie sur le Prophète Seydina Mohamed (PSL). Je prie pour mes parents sans qui, rien ne serait possible. Je remercie ma famille pour son soutien précieux de tous les jours. Je remercie Son Excellence M. Macky SALL, Président de la République, pour sa confiance renouvelée et l’honneur qu’il m’a fait de pouvoir servir nos compatriotes dans mes fonctions successives de membre du Gouvernement du Sénégal.



Je remercie aussi le Président Moustapha NIASSE qui m’a toujours prodigué ses conseils et renouvelé sa confiance durant ce parcours au service du Sénégal. Je remercie les membres de mes cabinets respectifs et tous les personnels de l’administration pour leur engagement patriotique, pour leur loyauté et pour leurs compétences, dans l’exercice de leurs missions.



J’exprime toute ma gratitude et ma reconnaissance au peuple sénégalais qui nous a forgé et accompagné dans nos missions successives. Nous lui sommes éternellement redevable et restons éternellement à son service. Je souhaite une grande réussite avec beaucoup de succès au Chef de l’Etat Son Excellence M. Macky SALL, au nouveau Premier Ministre M. Amadou BA et à toute l’équipe gouvernementale, dans leurs missions au service du Sénégal. »