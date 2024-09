Ex proche de Macky Sall, aujourd’hui farouchement contre : Mimi Touré devenue le nouveau bouclier du duo Diomaye et Sonko Quand l'opposition jette des pierres dans le jardin du président Diomaye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, c'est Aminata Touré qui sert la réplique. À l'occasion d'un point de presse qu'elle a animé ce lundi, l’ancienne de l'APR a défendu avec force ses nouveaux alliés politiques.

Lors d'une conférence de presse tenue lundi, Aminata Touré, ancienne membre de l'APR et désormais alliée du Président Diomaye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, a fermement défendu ses nouveaux partenaires politiques. Dans ses propositions, elle a salué la dissolution de l'Assemblée nationale, qualifiant cette décision d'« œuvre de salubrité publique » et dénonçant la dégradation de l'institution. « Cet hémicycle n'était plus qu'une scène d'insultes et d'invectives », at-elle déclaré, pointant du doigt la composition actuelle des députés, qui selon elle, ont terni l'image de l'institution.



Mimi Touré a également encouragé la mouvance présidentielle à se mobiliser pour les prochaines élections législatives. « Nous devons remporter ces élections du 17 novembre 2024 pour permettre au nouveau régime de gouverner librement. Nous ne devons pas relâcher nos efforts », at-elle martelé.



Critiques acerbes contre l'opposition et ses anciens alliés



Dans un ton tranchant, Aminata Touré n'a pas manqué de critiquer l'opposition, l'accusant de manipuler l'opinion publique. Elle a notamment pointé du doigt Macky Sall, qu'elle désigne comme le cerveau des manœuvres visant à discréditer la dissolution de l'Assemblée. « Macky Sall tire les ficelles depuis l'étranger, mais tout cela est voué à l'échec », a-t-elle affirmé avec force.



L'ancienne ministre de la Justice n'a pas non plus épargné Amadou Ba, ancien candidat de Benno Bokk Yakaar (BBY), et aujourd'hui leader de la "Nouvelle Responsabilité". Elle a rappelé les « anciennes responsabilités » de ce dernier en tant qu'ex-ministre des Finances, insinuant son implication dans des affaires troubles. « Amadou Ba a amassé une fortune colossale, bien disproportionnée pour un simple fonctionnaire », a-t-elle ajouté, avec une pointe d'ironie, se remémorant leur collaboration passée au sein du gouvernement et en politique.



Doutes sur le FMI et appel à la jeunesse



Aminata Touré a également minimisé les récentes conclusions du FMI sur l'économie sénégalaise, les qualifiant de simples recommandations venant d'un partenaire parmi tant d'autres. Pour elle, les analyses du FMI ne doivent pas être considérées comme des textes sacrés : « Ce n'est ni le Coran ni la Bible », a-t-elle lancé.



Enfin, elle a abordé le sujet brûlant de la migration clandestine, exhortant les jeunes à croire en un avenir possible au Sénégal. « Le destin de notre jeunesse ne réside pas dans la migration irrégulière », at-elle insisté, appelant également les parents à ne pas encourager ces départs périlleux vers l'Europe.



Ainsi, Aminata Touré a montré qu'elle n'a rien perdu de sa verve, prête à défendre ses convictions et à affronter ses anciens camarades de parti.

