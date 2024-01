Ex travailleurs de SOTRAC, SIAS et AMAS: Deux grévistes de la faim évacués à l’hôpital Les ex travailleurs de la SOTRAC, SIAS et AMAS Sénégal sont dans des journées très amères depuis vendredi dernier. Ces personnes du 3e âge sont dans une grève de faim illimitée. Ce lundi, deux d'entre eux, sont évacués a l'hôpital.

Ces grévistes réclament 13 milliards de francs CFA que leur doit l'Etat du Sénégal comme dédommagement après avoir dissout leurs sociétés. Selon leur porte parole, ils ne compte pas suspendre cette grève jusqu'à la satisfaction de leurs doléances.



A noter, plus de 5 200 ex agents de ces défuntes sociétés vivent dans des conditions très difficiles. L’Etat du Sénégal n'avait donné qu’un ( 1) milliard de francs CFA aux ex travailleurs comme avance pour les besoins de la fête de tabaski.



Ce lundi, en plein assemblée générale au terminus de libéré 5, deux ex travailleurs grévistes de la sotrac ont été évacués pour les raisons de santé.





