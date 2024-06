Examen CFEE à Fatick : 2000 candidats Face à l’épreuve des Extraits de Naissance Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juin 2024 à 19:40 | | 0 commentaire(s)|

Les services du ministère de l’éducation ont récemment annoncé une décision significative : cette année, tous les candidats au Certificat de Fin d’Études Élémentaires (CFEE) et à l’entrée en sixième pourront passer leurs examens même s’ils ne disposent pas de documents d’état civil. Cette nouvelle a été bien accueillie par de nombreux parents dont les enfants rencontrent des difficultés à obtenir ces documents essentiels. Pendant des années, la question persistante du sort des enfants sans papiers d’état civil en classe d’examen a préoccupé tout le pays. Cette année, la région de Fatick semble être particulièrement touchée, avec plus de 2000 candidats concernés. Ces candidats sont répartis entre les inspections d’éducation et de formation (IEF) de Diofior, Gossas, Fatick et Foundiougne. La résolution de ce problème a été chaleureusement accueillie, y compris par les autorités régionales, en particulier la gouverneure Seynabou Guèye. Au total, la région de Fatick compte 18,769 candidats, et cette décision est perçue comme un pas positif vers une inclusion éducative plus large.



