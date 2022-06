Examen Périodique Universel: Les médias en relais pour la vulgarisation

La Conafe, l'Article 19, la Ligue Sénégalaise des Droits de l'Homme et la Raddho, ont organisé un atelier de renforcement de capacités vendredi et samedi derniers, sur le rôle des médias dans le suivi et la mise en œuvre des recommandations de l'Examen Périodique Universel (EPU). A cet effet, l'objectif de l'atelier est de permettre aux acteurs des médias, de comprendre les mécanismes de l'EPU, afin de participer à sa vulgarisation.