Examens Scolaires: Les cracks du Prytanée militaire de Saint-Louis honorés

Le Prytanée militaire de Saint-Louis a honoré ses élèves qui se sont distingués lors des examens du Baccalauréat et du Brevet de fin d’études moyennes (Bfem). L’école des enfants de troupe a enregistré, cette année, un taux de réussite de 100% dans ces deux examens. SAINT-LOUIS– Le Prytanée militaire de Saint-Louis est resté fidèle à […] Le Prytanée militaire de Saint-Louis a honoré ses élèves qui se sont distingués lors des examens du Baccalauréat et du Brevet de fin d’études moyennes (Bfem). L’école des enfants de troupe a enregistré, cette année, un taux de réussite de 100% dans ces deux examens. SAINT-LOUIS– Le Prytanée militaire de Saint-Louis est resté fidèle à sa réputation en se distinguant, de nouveau, dans les différents examens scolaires, notamment le Baccalauréat général et le Brevet de fin d’études moyennes (Bfem). L’école des enfants de troupe vient ainsi de réaliser un taux de réussite de 100%. Une cérémonie de remise de prix présidée par le Ministre des Forces armées a été organisée, hier, à l’honneur des élèves qui se sont distingués lors de ces deux examens. Pour le baccalauréat général, deux enfants de troupe ont décroché la mention « Très Bien ». Il s’agit de El Hadji Yoro Diao, élève en classe de Terminale S2. Il a obtenu une moyenne de 16,50/20 au Bac et El Hadji Ibrahima Sylla de la Terminale L2. Ce dernier a réalisé une moyenne de 17,01 au terme de cette épreuve sanctionnée par le premier diplôme universitaire. Concernant l’examen du Bfem, l’enfant de troupe Ahmed Babou s’est particulièrement illustré avec une moyenne de 19, 33/20. Des performances qui ont retenu l’attention du Ministre des Forces armées. Me Sidiki Kaba a souligné l’apport de cette école en termes de formation au système éducatif sénégalais, mais aussi en Afrique. « Le Prytanée militaire de Saint-Louis illustre l’apport significatif de notre système éducatif dans la marche vers l’intégration africaine. Cette école des enfants de troupe du Sénégal est un incubateur de talents au service de l’Afrique », a dit le Ministre. Sidiki Kaba a ainsi exhorté les élèves du Prytanée militaire de Saint- Louis à persévérer dans la voie de l’excellence par le travail, l’engagement et la solidarité. Des qualités qui, selon lui, constituent des remparts contre toutes les difficultés qui peuvent ralentir la marche résolue vers l’intégration africaine. Les élèves de l’école ont, pour leur part, loué la qualité de vie et d’enseignement qui leur a permis d’exceller dans les examens et concours. Comme le témoigne El Hadji Yoro Diao, ils ont reçu de cette école des valeurs qui leur permettront de relever tous les défis. Les pensionnaires du Prytanée militaire de Saint-Louis ont également réalisé des performances au Concours général 2023 en remportant, entre autres, le premier prix « Citoyenneté et Droit de l’homme ». Deux enfants de troupe sont aussi sélectionnés pour rejoindre les classes préparatoires aux grandes écoles de France. Se félicitant de ces résultats obtenus à l’interne comme sur le plan national par le Prytanée militaire de Saint-Louis, Me Sidiki Kaba a tenu à remercier le Chef d’État-major général des armées (Cemga), l’administration de l’école, l’encadrement militaire et le corps professoral. Le Prytanée militaire de Saint-Louis, créé en 1923, a fêté ses 100 ans d’existence au mois de février dernier. L’école a formé plus de 6.000 enfants de troupe. Le tiers étant issu de 15 pays d’Afrique. Jeanne SAGNA (Correspondante)



