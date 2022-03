Examens, compositions et vacances: Le ministère de l'Éducation a procédé à un grand réaménagement Au terme de la grève des enseignants, le ministère de l’Éducation nationale a mis en place un plan de réaménagement de l’année scolaire. Ainsi, il a mis en place un dispositif d'accompagnement pour une meilleure gestion de l'année scolaire. Ci-dessous, les mesures prises.

La mise en œuvre effective des programmes scolaires réajustés.



Le réaménagement du calendrier des examens scolaires ainsi qu'il suit :

CFEE : les 22 et 23 juin 2022

BFEM : à partir du 21 juillet 202

BAC : le Ministère de l'Éducation nationale précisera les dates.



La tenue des compositions du 1er semestre, du 6 au 13 avril 2022 pour le moyen secondaire.



La tenue des compositions du 2e trimestre à partir du 24 mars 2022 pour l'élémentaire.



La réduction des congés de fin de 2e trimestre : les classes vaqueront du vendredi 1er avril à 18h au mardi 5 avril 2022 à 8h.



Ces dispositions seront accompagnées par :

- Le déploiement de ressources numériques à travers la plateforme promet.education.sn ;

- l'organisation de séances de renforcement pédagogique et de remédiation ;

- la systématisation de l'encadrement des élèves en classes d'examen ;

- la mise en place d'un dispositif de suivi-évaluation;

- le BFEM rénové ne pourra pas être appliqué cette année.











