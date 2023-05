Excaf Télécom, Transplast, Collectif de Dougar Ouest... : La colère des « laissés-pour-compte » Le collectif de Dougar Ouest, le Collectif pour la défense des intérêts de Podor, le Synpics Excaf Télécom, les travailleurs de Transplast, les travailleurs de Simelec et le Collectif des enseignants pour l’habitat social, se sont retrouvés, ce vendredi 19 mai 2023, au siège du Frapp, pour réclamer justice. Le député Guy Marius Sagna, face à la presse, a d’emblée évoqué la situation qui prévaut dans le département de Podor, qui n’a pas de scanner.

Il a fait savoir qu’ils ont écrit une lettre au Docteur Marie Khémesse Ndiaye pour lui faire part de la situation déplorable que vit cette population. A l’en croire, le ministre de la Santé leur a répondu que le scanner arrivera, d’ici 7 mois. Guy Marius Sagna prévient que, d’ici le mois de septembre, si le scanner ne vient pas, ils vont manifester.



Lamine Ndiaye a évoqué la situation des employés d’Excaf Télécom, qui réclament 24 mois d'arriérés de salaire et menacent d'organiser une marche pacifique, si leur demande n'est pas satisfaite. Les travailleurs dénoncent « l'injustice » qu’ils vivent depuis 2014 et dénoncent les licenciements abusifs et le non-respect de leurs droits.



‘’ Si nous nous sommes levés aujourd'hui pour nous battre, c'est pour qu'on nous paie notre argent. Notre patron est mauvais. Depuis la mort de Ben Bass, le groupe Excaf est dans une mauvaise situation. Ses fils ont tout détruit. Ils ont recruté des gens venus de je ne sais où, en leur octroyant des millions, alors que certains ont du mal à percevoir leurs salaires de 50 000 FCfa », fustige Lamine Ndiaye.



Ainsi, Lansana Gandji, secrétaire adjoint du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics) à Excaf Télécom, invite ainsi le Synpics à réagir de manière concrète, pour soutenir les journalistes.



‘ ’Ils ont sorti un communiqué, mais, ce que nous attendons, c’est une réaction physique. Il faut que le Synpics prenne à bras le corps les problèmes des journalistes ’’, dit-il.



Sur ce, l’honorable député Guy Marius Sagna a annoncé qu'ils vont organiser une manifestation pacifique devant les locaux de l'entreprise, prochainement. Ils prévoient de déposer une lettre d'information auprès du préfet de Dakar, afin de tenir la marche vendredi prochain, de 10h à 12h. Ensuite, il a appelé tous les journalistes à soutenir cette cause. « Ce qui se passe au Sénégal, c’est un déni de justice ’’.



Transplast : une procédure vieille de 34 ans !



‘’ Nous avons saisi la justice et elle nous a donné raison ’’, a déclaré, pour sa part, Pape Mamadou Niang, représentant des anciens de la Transplast. Ainsi, le juge a fourni un rapport qui condamne l’ancien Directeur général, Samir Bourgi, à payer des indemnités 292 anciens travailleurs. ‘’ Ces indemnités s’élèvent à 737 millions FCfa. Nous lançons un appel au juge de la Cour d’Appel de diligenter le dossier, parce que les 292 pères de famille sont en détresse, depuis 34 ans ’’. Les faits remontent au 31 juillet 1989.













