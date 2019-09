Excellence rayez les, arrachez ces dents qui refusent de guérir

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Septembre 2019 à 15:59 | | 0 commentaire(s)|

Excellence Monsieur le Président de la République, je viens pour une fois et avec votre permission, vous exprimer mon analyse après avoir lu : # Macky secoue ses troupes au sujet de la communication gouvernementale. Il demande à ceux qui sont peureux, faibles de descendre pour laisser la place à d’autres. #



Excellence Monsieur le Président de la République: je dis, je répète, j’insiste, je persiste et je signe:



Excellence, secouez, secouez et secouez encore d’ici 2035 ou 84 vous secouerez, secouerez, secouerez encore et encore et encore Nul Résultat ne se fera. la politique lobbyiste, esclavagiste et de servitude ayant gagné depuis fort bien longtemps et malheureusement ce système qui porte la marque de nos durs combats et emporté de jour en jour notre espoir de voir se réaliser un Sénégal de tous et pour tous.



Excellence Rayez Les



Monsieur le Président je sais que vous le savez et que vous ne l’avez pas oublié un leader c’est une affaire de cœur et d’esprit sain.



Malheureusement pour le Sénégal et particulièrement pour vous, Vous méritez d’autres types de leaders et de responsables que ces arrivistes à qui vous et le peuple ont tout donné et qui ne se soucient que de leurs propres personnes à tous les niveaux.



Vous en avez beaucoup fait, même trop fait, mais , hélas avec certains types de responsables qui envahissent la sphère étatique, le RECUL reste le résultat le plus probant.



je vous informe qu’en plus d’être des Peureux ce sont des Saboteurs. Vous leur avez donné des Postes Politiques mais, beaucoup d’entre eux ont déjà fini de choisir lequel de ces deux mots pèse plus sur sa réussite personnelle.



Alors si les uns ont misé sur « Postes » car voulant se sentir important et supérieur aux autres à travers d’énormes Villas, de nombreuses Véhicules de luxe etc les autres ont opté pour le mot « Politique » car ils voient éternels et capables de jouer à tous jeux qui dessine la vie et la survie du Sénégal ceux-là ils ne s’intéressent qu’à s’entourer de gens dont la seule compétence est de chanter leurs bienfaits. Et tous ils en oublient ainsi que (nous à vos côtés) vous avez sué, peiné, lutté dignement, durement, longuement, efficacement pour le redressement du Sénégal et la réhabilitation des valeurs que sont entre autres le ngor et dont beaucoup d’entre eux sont dépourvus



– Les uns ont peur parce-que leur logique ne leur permet pas de défendre une chose à laquelle ils croient pas;



– Les autres ont peur parce-que ne pouvant défendre efficacement, loyalement, positivement, désintéressément une politique qui n’a jamais capté leur attention



Remarquez Excellence, Monsieur le Président qu’on a jamais rien dit, bien qu’on a laissé beaucoup de plumes au combat, qu’on s’est toujours félicité de votre décision à les promouvoir, malgré que, pour beaucoup, on a toujours douté de leur loyauté, leur compétence et su qu’ils ne méritaient guère votre confiance et votre signature car étant des Saboteurs:



– Quand ils doivent étaler et expliquer vos passionnants projets pour l’émergence de ce pays, certains s’enivrent au point prendre l’ouest pour le sud;



– Quand ils doivent exécuter vos grandes réformes, certains préfèrent s’entourer de dames de compagnies que de diplômés et experts aux domaines précités;



– Quand il s’agit de faire bénéficier les énormes programmes et projets sociaux et financiers à la population, d’autres se transforment en demis Dieux et créent leur propre cercles qui n’obéissent qu’à leur préoccupations personnelles,



– Quand il s’agit d’encadrer d’appuyer et de soutenir la jeunesse comme voulu et instruit par Vous, d’autres en profitent pour combattre leurs frères et bafouer les règles fondamentales d’un Sénégal Émergent.



Monsieur le Président, communiquer n’est pas communiquer.



Et encore malheureusement pour le Sénégal et particulièrement pour vous, les belles choses ne seront jamais bien dites et les pires resteront à jamais dans l’esprit du peuple car ceux qui devraient faire la différence sont restés indifférents, les méritants sont éloignés et isolés, les beaux parleurs et suivistes sont récompensés, les capables sont piétinés.



Malgré cette situation qu’on a jamais voulu vivre avec le Président du dekal ngor, Le Président du Yakar, l’homme du PSE, on reste fidèle et loyale mais, on alertera et dénoncera à chaque fois que de besoin pour exprimer et faire entendre la douleur, les lamentations, le désespoir d’un peuple perdu entre la généreuse politique socio-économique du Président Macky SALL Élu et le mépris et l’indifférence de ses représentants NOMMÉS et qui prennent l’argent du contribuable pour leur héritage paternel et les populations pour une cours royale.



DIAM ETERNEL POUR LE SUNUGAL

Marieme Mbaye Sow Journaliste

Témoin et ACTRICE de tous les moments forts des années de combat pour votre accession à la magistrature suprême,

Membre CCR Fatick

Coordonnatrice Nationale du mouvement politique Génération Sénégal Émergent.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos