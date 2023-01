Exclue de l’Assemblée nationale, Aminata Touré conteste Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Janvier 2023 à 23:38 | | 0 commentaire(s)|

Face à la presse jeudi soir, Aminata Touré a contesté son exclusion quelle juge « illégale » de l'Assemblée nationale, décidant ainsi de porter cette affaire devant les institutions internationales comme la Cedeao. Revenant les circonstances de sa déchéance, elle révèle n'avoir pas reçu de notification. « C'est le mardi 24 janvier à 17h46 que mon conseiller ici présent m'a envoyé un message voulant savoir si j'avais été renvoyée. Évidemment, je n'étais pas au courant », a-t-elle affirmé en conférence de presse. Sur les raisons avancées pour justifier son éviction, Aminata Touré martèle : « Je n'ai jamais démissionné, ni de l'Apr ni de la coalition Benno Bokk Yakaar ». L'ancienne tête de liste de cette même coalition lors des législatives de juin 2022 considère être victime « de la volonté du président Macky Sall de ne plus la voir à l'hémicycle". L'ancienne Garde des Sceaux rappelle, par ailleurs, que « tous les juristes s'accordent sur le fait que les articles 60 de la Constitution et 7 du règlement intérieur de l'Assemblée n'ont pas été respectés ». Toujours pour conforter sa position, Aminata Touré a la jurisprudence Mbaye Ndiaye et Moustapha Cissé Lo. Mimi Touré reste donc persuadée que sa déchéance est « une commande du président Macky Sall », après qu'elle a fait "5175 km lors des dernières législatives".



Source : https://lesoleil.sn/exclue-de-lassemblee-nationale...

