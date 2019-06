Exclusif - Déclaration de Aliou Sall sur Leral : « pourquoi je ne démissionnerai pas… » Aliou Sall a réitéré sa décision de ne pas démissionner de ses fonctions. Dans une déclaration exclusive faite sur Leral.net, que nous vous proposons in extenso, le Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations dit pourquoi il ne quittera pas ses fonctions.

« Je n’envisage pas de de démissionner. Mon statut de Directeur général de la CDC ne m’empêche nullement d’ester en justice ou de répondre à la justice, je ferai les deux certainement. Démissionner, c’est donner raison à mes adversaires et à mes accusateurs.

J’ai déjà envisagé un changement dans ma carrière au mois de septembre prochain et je l’ai annoncé, avant même le déclenchement de cette cabale, à qui de droit.



Sauf décret divin ou décret présidentiel, je ne changerai pas ce plan pour faire plaisir aux manipulateurs.



Ma plainte sera déposée, Inch Allah, dès la semaine prochaine en bonne et due forme »

