Exclusif : Deux commissaires de la CENI quittent les travaux de totalisation des voix…

C’est cette brève déclaration qui vient de parvenir en toute exclusivité à Guinéenews© dans la nuit de ce jeudi 22 octobre 2020. Elle est signée par Marie Hélène Sylla et Diogo Baldé, respectivement directrice du département démembrements et directeur adjoint du département opérations de la CENI.



Depuis mardi 20 octobre 2020, la commission électorale nationale indépendante (CENI) a commencé à proclamer les résultats partiels provisoires après totalisation des voix à son siège. La commission de totalisation des voix a été créée par la CENI pour vérifier et comptabiliser les PV issus des commissions administratives de centralisation des votes (CACV).



«Compte tenu de graves anomalies constatées dans la procédure de totalisation des résultats du scrutin du 18/10/2020 et du fait que nos observations pour garantir la transparence, la fiabilité et la sincérité des résultats dudit scrutin ne soient pas prises en compte, nous avons décidé de nous retirer des travaux de la commission de totalisation de la Ceni, ce à compter du jeudi 22/10/2020 au matin. »

