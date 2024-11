Exclusif – Escroquerie foncière : Placé sous mandat de dépôt jeudi, le Colonel Cheikh Sarr vers une liberté provisoire Rédigé par leral.net le Lundi 11 Novembre 2024 à 02:55 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Cheikh Saadbou Diarra Pressions sur le Juge d’instruction ou simple coïncidence, la confrontation prévue ce lundi 11 Novembre entre le Colonel Cheikh SARR inculpé et placé sous mandat de dépôt pour Escroquerie et l’homme d’affaires Zakiroulahi SOW, suscite des doutes auprès de certains Conseils de l’homme qui s’est fait gruger la somme de 1,2 milliards de francs CFA par Doro GAYE. Malgré la gravité des accusations et le tollé suscité suite à son placement sous mandat de dépôt par le Juge du 3eme Cabinet, le Colonel Cheikh SARR pourrait obtenir la liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire dans les prochaines heures, selon une source judiciaire. Comme son complice présumé Doro GAYE, actuellement en cabale, l’officier de la gendarmerie nationale cité dans une escroquerie foncière d’un montant de 1,2 milliards de francs CFA, a bénéficié d’une célérité dans le traitement de son dossier, d’où la confrontation prévue ce lundi avec le plaignant. Placé sous mandat de dépôt le jeudi 7 novembre courant à la suite de son deuxième face-à-face avec le magistrat instructeur, le Colonel Cheikh SARR devrait en début de semaine prochaine faire face à Zakiloulah SOW, la victime d’escroquerie de l’homme d’affaires Doro GAYE. Une confrontation dans le bureau du Juge qui fait penser que des pressions auraient pû être exercées pour rapidement permettre aux Conseils de l’Officier de la gendarmerie de déposer une demande de liberté provisoire. Présenté comme l’intermédiaire entre Zakiroulahi SOW et Doro GAYE, le Colonel Cheikh SARR pourrait être rejoint en prison par un célèbre marabout Si des proches de Doro GAYE ont confirmé devant le Juge d’instruction avoir remis d’importantes sommes d’argent au Colonel Cheikh SARR, ce dernier continue de nier. Plus grave, il dégage toute responsabilité dans la relation entre Doro GAYE et Zakiroulahi SOW. « Ce qui est totalement faux », selon un proche de l’ex Golden Boy sous le régime de Macky SALL. Car, » non seulement l’Officier de gendarmerie est à l’origine du contact entre les deux hommes mais, un célèbre marabout de ses connaissances y aurait également joué un rôle important », renseigne la même source. Avec la fuite de Doro GAYE qui suscite moult interrogations de la part des proches de l’homme d’affaires Zakiroulahi SOW, l’accélération de la procédure soulève beaucoup d’inquiétudes également. Mieux, nous confie un proche de l’homme grugé par Doro GAYE, » Cette confrontation n’a pas sa raison d’être à ce moment de l’instruction. Ce n’est pas M. SOW qui a cité le Colonel Cheikh SARR encore moins esté contre lui. Pourquoi cette rapidité alors que des proches de Doro GAYE ont accablé l’actuel Responsable des Renseignements de la Gendarmerie Nationale ? »



