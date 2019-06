Exclusif: Le colonel Issa Diack devient le patron de la LGI de Mbao La légion de la gendarmerie d'invention (LGI) de Mbao, a un nouveau patron. Il s'agit de Issa Diack après 10 mois de formation à l'école de guerre de Paris. Le colonel est de retour au bercail.



Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juin 2019

Selon nos sources, Issa Diack, ancien patron de la section de recherche de Colobane, qu'il a dirigée pendant trois an, va commander désormais la légion de la gendarmerie d'intervention de Mbao(LGI). Il replace à ce poste le colonel Maguette Mbaye , qui selon nos information est allé rejoindre le ministère de l'environnement et du développement durable. Le Quotidien Enquete nous signale qu' un vaste mouvement est attendu dans les prochains jours dans plusieurs brigades de gendarmerie

