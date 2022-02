Exclusif Saïd Larifou Comores: "Nous comptons sur le savoir faire de la diplomatie sénégalaise"

Saïd Larifou, homme politique franco comorien est à Dakar pour sensibiliser les opinions africaines sur la situation socio-économique du Comores d'autant que le pays traverse une crise à tous les niveaux. De par ses fonctions de président de l'Union Africaine, Macky Sall est attendu sur plusieurs fronts et Saïd Larifou veut porter le message d'espoir ici au Sénégal. "Nous émettons un espoir mesure sur la capacité et l'efficacité, et le savoir faire de la diplomatie sénégalaise sur ces cas de figure".

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Février 2022 à 07:37 | | 0 commentaire(s)|