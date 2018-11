Exclusif: Serigne Mbaye Thiam prépare un contre rapport à Human Rights Watch

Le ministre de l’Education nationale ne veut pas se limiter à un simple démenti aux allégations d’exploitation et d’abus sexuel dans les écoles reprochés aux enseignants par Human Rights Watch. Serigne Mbaye veut apporter la preuve que « cette étude ne repose pas sur des bases scientifiques rigoureuses ».



Il nous revient à Leral.net qu’il a envoyé une circulaire à certains chefs d’établissements, leur demandant de faire une enquête. Et ensuite de lui produire un rapport détaillé à lui soumettre dans les brefs délais. Ainsi, des questionnaires en rapport aux faits allégués par l’Ong précitée, ont été distribués aux élèves. (Nous y reviendrons en détail).



Dans un document détaillé et intitulé « Ce n’est pas normal », l’organisation dit avoir découvert « des cas d'enseignants qui abusent de leur autorité en ayant des relations sexuelles avec leurs élèves en échange d'argent pour leurs frais scolaires, de bonnes notes, de la nourriture ou d'articles tels que des téléphones portables et de nouveaux vêtements ». Le rapport note que certaines élèves avaient moins de 18 ans au moment des faits.



En réaction à ces informations, les syndicats d’enseignants et leur ministère de tutelle avaient estimé que «cette étude ne repose pas sur des bases scientifiques rigoureuses ». Qui plus, est, elle a « pour finalité d’amener le Sénégal à introduire l’éducation à la sexualité au dans le curricula ».