Exclusif Zarko : "Ces Vip ont un complexe d'infériorité, ils ont peur de nous affronter, Tapha Tine est..."

Vendredi 27 Mai 2022

Dans un entretien exclusif avec Leral Tv, Zarko est revenu sur son escapade de 5 ans en Espagne où il officiait comme garde du corps. L'ex-lutteur de Rock Energie refait le film de son come back avec deux victoires successives sur Mbaye Gourgui et Baye Mandione. Revigoré, il avertit les Vip qui doivent revenir en arrière pour les affronter et estime que ces derniers sont complexés. "Ils ont un complexe d'infériorité vis-à-vis de nous et ont peur de nous affronter d'autant qu'on les éprouve physiquement. Ils ne tiennent plus la cadence, c'est pourquoi ils préfèrent lutter entre eux", a-t-il dit.