Exclusion de Moustapha Diakhaté, renouvellements à l’Apr: Moustapha Cissé Lô donne sa position

Le vice-président de l’Assemblée nationale et non moins membre de l’Alliance pour la République (Apr, au pouvoir), partage l'avis de ses frères de parti qui, depuis un certain temps, souhaitent un renouvellement des instances de leur formation, dirigée depuis sa création en décembre 2008, par le Président Macky Sall. Moustapha Cissé Lô l’a fait savoir à l’émission « Objection » de Sud Fm de ce dimanche dont il était l’invité. À l’occasion, il a déploré l’exclusion de Moustapha Diakhaté des instances du parti pour "indiscipline".



« Je ne serai jamais d’accord avec une exclusion d’un militant du parti. Parce que moi, je plaide pour que le parti soit renforcé au lieu de soustraire j’adopte pour l’addition. Donc, je ne suis pas d’accord pour qu’on renvoie qui que ce soit », a déclaré Moustapha Cissé Lô.



Non sans préciser : « Ils ont pris la décision d’exclure un ami, un frère du parti sans me consulter, donc, je ne peux pas venir ici, et commenter la décision. Mais je dis que je ne suis pas d’accord de son exclusion sans le convoquer ». S'agissant du renouvellement des instances de l’Apr, Cissé Lô est d'avis qu'il doit avoir lieu pour « une base politique solide ».



« Le parti avait donné, comme l’a dit le frère Abdoul Mbow, un mandat au président de la République à travers ce Conseil national élargi, au niveau de King Fahd, avant de l’investir pour son second mandat, je pense que c’est discutable, on peut échanger sur ça », a-t-il estimé.



Et de conclure : « Le parti qui, aura bientôt dix (10) ans, devrait être renouvelé à travers la vente des cartes, à travers le renouvellement de ses instances, de son Secrétariat exécutif par des responsables qui ont une base politique solide et qui vont agir en notre nom à tous ».

