Exclusion de la Russie au Mondial 2022: Le Tribunal Arbitral du Sport a rejeté la demande de suspendre des sanctions

La Russie demeure exclue des compétitions européennes jusqu'à ce que la question soit tranchée dans le fond. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté, ce mardi, la demande de la fédération russe de football (FUR) de suspendre les sanctions prises par l'UEFA contre les clubs et sélections russes en raison de l'invasion de l'Ukraine.

« La procédure d’arbitrage du TAS se poursuit. Les parties ne se sont pas mises d’accord sur une procédure accélérée et une audience n’a pas encore été fixée », précise la juridiction basée à Lausanne, sans livrer les motifs de sa décision.



La juridiction sportive promet une décision « d’ici la fin de la semaine » sur l’éventuelle suspension des sanctions prises par la FIFA. Le 28 février, dans un communiqué commun, l’UEFA et la Fifa avaient décidé d’exclure les équipes russes des compétitions internationales en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, appliquant les recommandations du Comité international olympique.



La Fédération russe de football avait répliqué la semaine dernière en saisissant la justice sportive.





