Exclusivité Audio: Quand la gérante de Sweet Beauté proposait des filles "propres" à ses clients Les propos sont choquants. Ndèye Khady Ndiaye marchande avec un client, en insistant sur la qualité de ses " produits ". Elle dit à son client dans ses audios qui circulent: "la fille moche ne va pas te plaire".

Dans un autre audio, elle parle d'une fille qui s'appelle Adji, qui est propre, jolie et élancée. " Sokko guissé di nga am dara" ( si tu la vois, tu auras quelque chose).

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Février 2021 à 16:02 | | 2 commentaire(s)|





