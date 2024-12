Exclusivité-Décision de la Présidence de la République : Cheikh Oumar Diagne limogé, Papa Thione Dieng lui succède !

M. Dieng, titulaire d’un DEA en Economie et d’un DSC, mettra son expertise en gestion des ressources économiques et comptables au service de la Présidence pour une gestion optimale des moyens nécessaires à son fonctionnement.



Cette décision intervient après une vive polémique née des propos de M. Diagne, qui avait qualifié les Tirailleurs sénégalais de « traîtres ». Ce n’est pas la première fois qu’il déclenche une controverse : il avait également affirmé que les écrits de certains éminents savants ne sont pas parfaits et peuvent être améliorés, soutenant qu’il n’existe rien sur terre qui ne soit susceptible d’être amélioré, y compris les écrits.