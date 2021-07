Exclusivité Leral: Après Mbaye Diouf Dia et Saër Seck, Mady Touré vote Augustin Senghor Après de longs échanges au siège du Cnoss par rapport au consensus proposé aux candidats pour le poste de président de la fédération sénégalaise de football, il a été retenu que Mbaye Diouf Dia et Saër Seck aient accepté le deal pour soutenir Me Augustin Senghor. Mady Touré avait décidé de reporter sa réponse au pus tard le 30 juillet 2021.

Mais il y a un rebondissement de taille car le président de Génération Foot a finalement rallié la cause du consensus, pour laisser la voie libre au président Augustin Senghor qui va rempiler pour la quatrième fois.



La source de Leral, très au fait du dossier explique ce retournement de situation. "On ne peut prétendre diriger le football d'un pays sans être dedans. Il faut qu'il soit dans les instances pour apprendre beaucoup de choses. C'est comme ça que cela doit se passer", a-t-elle révélé.



Finalement, Mady Touré qui différait sa réponse pour le 30 juillet 2021 a donné son aval pour le consensus qui n'en paraît pas un. Qui est parti pour être le plus mauvais coup du football sénégalais.



