Exclusivité Leral / Face à face avec Ousmane Sonko: Adji Sarr dans les iles du Saloum (Ndagaane Samb)

Le reporter de Leral qui séjourne dans les Iles du Saloum pour des reportages a aperçu Adji Sarr ce dimanche avant le coup d'envoi de la rencontre entre l'Angleterre et le Sénégal, en pirogue pour rejoindre le port de débarquement pour rallier Dakar.



Notre reporter qui était dans une autre embarcation avec des habitants des Iles, plus particulièrement Ndagaane Samb, a eu une surprise avec une fille qui scandait le nom d'Adji Sarr, derrière. Cette dernière, en tenue "meulfa" de couleur rouge et banc a salué brièvement, avant que son embarcation ne ralentisse pour qu'on ne la voit de près. Elle était accompagnée de deux autres personnes qui seraient ses gardes du corps, suite aux menaces de mort qu'elle a reçues depuis l'éclatement de l'affaire. Ces derniers, par des gestes, dissuadaient toute personne à prendre des images.



C'est par la suite que la fille explique à notre reporter qu'elle est une amie d'enfance de Adji Sarr qui aurait passé le weekend en famille avant de rejoindre Dakar pour un face à face tant attendu ce mardi 06 décembre 2022 entre elle et le leader de Pastef, devant le Doyen des juges, qu'elle accuse depuis deux ans de viols répétitifs et de menaces.



Était-elle venue se "blinder"?