Exclusivité: Omar Fall, l'arbitre infirmier qui a sauvé la vie d'un joueur revient sur son acte et.. Rédigé par leral.net le Lundi 18 Avril 2022 à 07:21 | | 0 commentaire(s)| Après avoir sauvé la vie d'un joueur qui avait avalé sa langue sur un choc, l'arbitre infirmier, Omar Fall a expliqué, en détails et en exclusivité au reporter de Leral, Mounirou Mbengue, comment les choses se sont passées. Du véritable baume au coeur pour le corps médical qui en a essuyé des vertes et pas des mûres après le tragique décès de Astou Sokhna Kane à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, le 1er avril dernier.



