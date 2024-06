Exilé aux Etats-Unis suite à l’affaire Adji Sarr : Des Sénégalais, disciples et patriotes réclament le retour de Baye Mbaye Niass «Mc» Tribune-Baye Mbaye Niass est une figure religieuse emblématique au Sénégal et au-delà. Son influence s’étend bien au-delà des frontières de son pays natal, touchant des millions de personnes en Afrique de l’Ouest et ailleurs.

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juin 2024 à 11:23 | | 0 commentaire(s)|

Dans l’affaire de viol présumé opposant Ousmane Sonko et Adji Sarr, il a joué un rôle clé en apportant des éléments de preuve et éclatant le complot du gouvernement sortant contre Ousmane Sonko ce qui lui a lui a valu son exil aux États-Unis suite à des menaces et plaintes.



La plate-forme « Retour de Baye Mbaye Mc Niass » composée de sénégalais dont des disciples et de patriotes plaident pour son retour au Sénégal. Il est intéressant de noter que le khalife de Medina Baye, Cheikh Mahy Ibrahim Niass, a également donné sa bénédiction et s’est engagé en faveur du retour de Baye Mbaye Mc Niass de même que toute la famille de médina Baye Niass.



Cependant, selon Khassime Niang un des coordonnateurs de la plate-forme l’État n’a pas encore pris position sur cette affaire, lui poussant à se demander qu'est ce qui se cache derrière ce silence assourdissant, suscitant des interrogations parmi les milliers de disciples et également les patriotes pour ne pas dire les sénégalais qui soutiennent le mouvement « Retour de Baye Mbaye Mc Niass ».



