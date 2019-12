Expiration des anciens permis de conduire : ce que risquent les contrevenants Les anciens permis de conduire ne seront plus valables ce mardi 31 décembre à minuit, à Dakar. Dès lors les contrevenants risquent de fortes amendes pouvant aller de 20 à 500 000 francs Cfa. Par ailleurs, ils risquent jusqu’à 6 mois de prison. Plus de 12% des conducteurs n’ont pas pu renouveler leurs permis selon le directeur des transports terrestres, à Dakar. Des usagers demandent une nouvelle prolongation, jusqu’au 31 janvier prochain.

