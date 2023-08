Exploitation du BRT : Près de 300 000 passagers attendus par jour Rédigé par leral.net le Mardi 22 Août 2023 à 19:23 | | 0 commentaire(s)|

Le Conseil des Transports Urbains et Suburbains de Dakar (CETUD) a démarré le mardi 22 août les essais du Bus Rapide de Transit (BRT), en perspective de l'exploitation commerciale. A terme, le système BRT pourra transporter 300 000 passagers par jour. D'ici décembre une flotte initiale de 121 bus sera disponible pour ensuite être étendue à 150. Pour l'heure, 54 bus sont en place, et une vingtaine supplémentaire est attendue sous peu. Dés novembre, cette flotte devrait être opérationnelle, informe Thierno Biram Aw, Directeur générale du CETUD. Selon le Dg du CETUD en plus d'améliorer l'infrastructure de transport de la ville, le BRT offrira des opportunités d'emplois à près de 1000 jeunes sénégalais qui suivent une formation, pour offrir un service de premier ordre, aux passagers. O.B



