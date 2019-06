Exploitation illégale d’or au Parc Niokolo Koba : le maire de Tomborokoto entendu par la gendarmerie L’affaire de l’exploitation illégale d’or autour du parc Niokolo Koba, n’a pas encore connu son épilogue. Et pour cause, du matériel lourd qui servait à cette activité illicite, a été saisi aujourd’hui par la gendarmerie.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juin 2019 à 16:13 | | 0 commentaire(s)|

Ce matériel appartenait à des Chinois établis à Kérékonkong, selon la RFM. Le maire de la commune de Tomborokoto, a également été entendu dans le cadre de cette affaire, par la gendarmerie de Kédougou.



Pour rappel, 8 personnes ont déjà été placées sous mandat de dépôt, dont le maire de Nénéfécha, le conservateur du parc et son adjoint, pour cette activité illicite.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos