Exploitation illégale de l’or à Kédougou : le maire de Nénéfecha, le conservateur du parc de Niokolokoba et son adjoint, le Directeur régional des mines…, arrêtés Une vague d’arrestations a eu lieu aujoud’hui à Kédougou pour exploitation illégale de l’or, selon la RFM. Plusieurs personnes dont 13 Chinois et 3 Ghanéens ont été arrêtés. Le maire de Nénéfécha, le conservateur du parc de Nikolokoba et son adjoint, le Directeur régional des mines de Kédougou ont également été arrêtés pour complicité dans cette affaire. Nous y reviendrons

Lundi 3 Juin 2019



