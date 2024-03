Exploitation illégale de l’or à Kédougou : qui sont ces chinois, inconnus de leur ambassade, qui détruisent en toute impunité la Falémé et des hectares de terre ? Rédigé par leral.net le Samedi 9 Mars 2024 à 00:55 | | 0 commentaire(s)|

Qui protège les chinois à Kédougou ? À cette question, aucune réponse. Et pourtant pour avoir dénoncé leurs pratiques, l'activiste, par ailleurs défenseur de l'environnement, Oudy Diallo, a été arrêté le samedi 1er juillet 2023. Une arrestation qui fait suite à une de ses publications sur les réseaux sociaux, accusant le commandant de la Brigade de Saraya de complicité avec les chinois. Oury Diallo avait dit avoir surpris le commandant de brigade assis sur une table à manger avec des chinois dans un hôtel de la place, afin de négocier des permis d'exploitation minière. Oudy Diallo affirme même avoir reçu des fichiers envoyés par ce dernier via WhatsApp pour lui prouver que ces chinois détenaient des permis d’exploitation, et qu’il aurait aussitôt sauvegardé avant que l'expéditeur ne les supprime. Au lieu d’éclairer la lanterne des Sénégalais sur cette affaire, Oury Diallo a été envoyé en prison et le commandant de brigade, mis en cause, affecté à Louga. La présence incontrôlée des chinois qui s’adonnent illégalement à l’exploitation de l’or pose problèmep et suscitent moult interrogations. Les communautés, surtout riveraines de la Falémé, ont toujours affirmé que les chinois bénéficient bel et bien de complicité au sein de l’administration et des FDS. Si les permis d’exploitation dont ils disposent sont authentiques, comment et par qui l’ont-ils obtenu ?



La dernière sortie des jeunes et les orpailleurs du village de Satadougou, dans la commune de Bembou, localité située à la frontière avec le Mali, dans le département de Saraya, relance avec acuité la question de la présence des Chinois à Kédougou. En effet, les populations ont interpellé les autorités de l’État sur une exploitation minière des chinois qu'ils qualifient d'illégale et dénoncent la dégradation abusive de la forêt et la pollution de la Falémé. Selon eux, les chinois sous couvert de la Société Lamp Mines BTP SA, affirment être autorisés à exploiter le fleuve dans la commune de Madina Baffé, alors qu'ils sont en train d'exploiter dans la commune de Bembou. Ils invitent l’État à prendre toutes les dispositions nécessaires, afin d'éviter des violences physiques entre les populations de Satadougou et ces chinois et éviter que les derniers événements malheureux de Khossanto ne se reproduisent, surtout que le village de Satadougou est frontalier au Mali.





Les larmes de la Falémé abandonnée par les États !



Affluent principal du fleuve Sénégal qui traverse le Sénégal, la Guinée et le Mali, la Falémé est complètement détruite par les Chinois. Le joyau naturel qui arrose toute la bannière frontalière du Mali et du Sénégal subit des agressions multiples et multiformes, que rien ne semble pouvoir freiner. De Kayes à Kédougou en passant par Kéniéba, la Falémé longue de 650 km arbore les stigmates d’une mort silencieuse provoquée par l’absence d’une politique de surveillance appropriée face à des individus sans conscience. La pratique de l’orpaillage via un dragage sauvage des cours d’eau, le rejet pernicieux des eaux usées de certaines par l’orpaillage semi-mécanisé dans les rivières, les déversions de produits chimiques et toxiques sont autant de comportements et d’écarts qui compromettent la qualité de l’eau, tuent les poissons et les autres espèces aquatiques. Un désastre écologique tout au long du fleuve. On aperçoit un foisonnement d’orpailleurs, dont plusieurs Chinois, outillés de petits dispositifs individuels et une activité intense de dragage. Le dragage est fait depuis des pirogues comportant une bruyante machinerie à même d’aspirer la boue sous l’eau pour dénicher l’or. Un désastre écologique qui se passe au vu et au su des élus, des forces de défense et de sécurité et aussi de l’administration. Des ‘’entreprises’’ étrangères exclusivement chinoises et des concitoyens sont aussi au banc des accusés !





Des chinois inconnus de leur ambassade au Sénégal, sous couvert d’une entreprise fantôme !

À la suite de la publication de l’article sur la marche de protestation des populations de Satadougou, les autorités de l’ambassade de Chine à Dakar ont câblé Dakaractu, pour informer qu’à ce jour aucune entreprise chinoise exploitant de l’or, n’est présente sur le sol Sénégalais. En outre, toujours selon eux, aucun Chinois, exploitant de l’or n’est officiellement présent sur le territoire national. Quid de la société Lamp Mines BTP SA ? D’après nos informations, elle est une entreprise Sénégalaise qui aurait obtenu des autorités un permis d’exploitation. C’est cette dernière qui aurait contracté avec les Chinois. En d’autres termes, c’est bien sous le couvert de Lamp Mines BTP SA, que des Chinois illégalement installés sur notre sol, détruisent la Falémé et des hectares de terre. Reste à savoir comment une entreprise de BTP, peut-elle acquérir un permis d’exploitation de l’or ? À ce jour, Lamp Mines BTP SA n’est pas présente dans la liste de l’ITE, des entreprises bénéficiaires de permis d’exploitation. D’où tiennent-ils donc leur prétendu permis d’exploitation ? Les autorités du ministère des Mines et de la géologie sont interpellées. En tout état de cause, l'histoire semble donner raison à Oudy Dialo...



Source : https://www.dakaractu.com/Exploitation-illegale-de...

