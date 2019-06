Exploitation illicite d’or: le maire de Nénéfécha, placé en garde-à-vue

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juin 2019 à 12:50 | | 1 commentaire(s)|

Le conservateur du parc national Niokoloba, son adjoint, le directeur régional des Mines de Kédougou, le maire de Nénéfécha, 3 ressortissants ghanéens et 13 Chinois viennent d’être interpellés et placés en garde-à-vue par les éléments de la gendarmerie de Kédougou.



Il est reproché aux 13 Chinois et 3 Ghanéens, le délit d’exploitation illégale d’or au niveau de la commune de Nénéfécha.



Quant aux autorités administratives, elles sont poursuivis pour complicité dans la dégradation de l’environnement.











RFM

