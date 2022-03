Exploitation pétro-gazière: La phase 1 du projet Grand Tortue achevée à plus de 70% Les travaux de la phase 1 du projet Grand Tortue Ahmeyim (Gta) avancent à grands pas. Ils sont désormais à hauteur de 70% d’exécution. C’est la révélation faite, hier, par Gordon Birrell, Vice-Président Exécutif de Bp, au sortir d’une audience avec le Président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Mars 2022 à 20:34

Le développement du champ gazier Grand Tortue/Ahmeyim avance à un rythme satisfaisant. Il serait même achevé à plus de 70 %. C’est la révélation faite, hier, par Gordon Birrell, Vice-Président Exécutif de Bp pour la Production et les Opérations, qui rencontrait le Président Macky Sall. « Le développement est maintenant achevé à plus de 70 %. Nous travaillons, avec nos partenaires de Gta, Kosmos Energy, Petrosen et SMH, à la livraison, en toute sécurité, du premier gaz et au développement de la phase 2 du projet.



Conformément à la stratégie résiliente de Bp en matière d’hydrocarbures, nous continuons également à rechercher des opportunités pour optimiser Yakaar Teranga, qui représente une opportunité importante et passionnante pour fournir de l’énergie domestique au Sénégal et de remplacer les formes d’énergie à plus forte intensité de carbone du secteur de l’électricité », a-t-il détaillé dans un communiqué.



M. Birrell effectuait ainsi, à l’attention du président Macky Sall et de la ministre du Pétrole et des Energies Madame Sophie Gladima, une mise à jour sur les progrès significatifs réalisés sur la phase 1 du projet Grand Tortue Ahmeyim (Gta).



Selon la même source, la « discussion positive » avec le Chef de l’Etat et le ministre a également porté sur les opportunités de croissance, y compris les efforts en cours pour faire progresser la prochaine potentielle phase du développement – la phase 2 de Gta. En outre, M. Birrell a informé que Bp continue de travailler avec ses partenaires sur le développement du projet national « Gas to Power » du champ gazier Yakaar Teranga sur le bloc de Cayar Offshore Profond et son potentiel pour sécuriser l’énergie du Sénégal pour les décennies à venir.



Dans la discussion, il a également été question du contenu local. Ainsi, Bp dont l’activité au Sénégal a créé plus de 2 000 emplois et plus de 270 entreprises nationales soutenues, s’est engagé à poursuivre la dynamique. Dans le même sillage, 48 techniciens nationaux du Sénégal et de la Mauritanie étudient au Royaume-Uni, où ils sont à mi-parcours de leur cursus de formation de techniciens de quatre ans, financé par Bp. Accompagné d’Emil Ismayilov, Vice-Président principal pour la Mauritanie et le Sénégal, et de Massaer Cissé, Vice-président et Directeur pays pour le Sénégal, M. Birrell a félicité le président Macky Sall pour sa récente élection à la présidence de l’Union Africaine et a félicité l’équipe de football du Sénégal pour sa victoire à la Coupe d’Afrique des nations 2022.



Ousmane Wade