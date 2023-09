Explosion de gaz à Derklé: La famille toujours sous le choc

La famille Diouf reste toujours sous le choc après l’explosion, vendredi dernier, à Derklé, un quartier de Dakar, d’une bonbonne de gaz butane, occasionnant la mort de sept personnes, une situation qu’elle met sur le compte de la volonté divine.



’’ C’est une grosse perte et c’est très difficile ’’, s’est confié Alioune Diouf, un membre de la famille des victimes.



Toujours sous le choc, Alioune Diouf continue d’accueillir des délégations de personnes venues présenter les condoléances. Sous un arbre ombragé qui trône à la devanture du portail de la maison, il déclare accepter la volonté divine. ‘’ Nous sommes des croyants, nous croyons à la volonté divine. C’est Dieu qui en a décidé ainsi et il n’y que Lui qui peut le faire. Et nous vivons cette situation avec philosophie. Dieu l’a fait et on n’y peut rien », a-t-il laissé entendre.



Au moment de l’explosion, ‘’ onze personnes se trouvaient à l’intérieur de la maison : mon grand frère, ses deux enfants, ma petite sœur et ses trois enfants et les trois bonnes ’’, a précisé M. Diouf.



‘’ Sept personnes parmi elles sont décédées, dont cinq membres de la famille et les deux bonnes. Les autres sont en train d’être suivis à l’hôpital ’’, a-t-il informé.



Revenant sur les causes du drame, Aline Diouf souligne que ‘’ cela s’est produit au moment où on devait changer le bec de la bonbonne de gaz. Contrairement à ce que racontent certaines personnes ’’.



Toutefois, a-t-il fait savoir, une enquête est ouverte par la police pour identifier les véritables causes de l’accident.



‘’ C’est au moment de la prière du vendredi que j’ai été alerté. Et je me suis précipité pour aller directement à l’hôpital de Grand-Yoff. Sur place, j’ai constaté que certains étaient admis en réanimation. Tout le monde était mobilisé pour leur porter secours. Et les cas ont été traités selon leur degré de brûlure ’’, a expliqué Aline Diouf.



En dépit du drame, la famille garde sa dignité. ’’ Nous, la famille, nous gardons notre dignité. La famille n’a jamais demandé de l’aide à qui que ce soit. Parce que des personnes malintentionnées sont en train de profiter de l’occasion pour soutirer de l’argent à certaines bonnes volontés ’’, met-il en garde.



Il a salué la visite de la délégation gouvernement sous la conduite du ministre auprès du ministre de l’Intérieur, en charge de la Sécurité de proximité.











Aps