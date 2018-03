Explosion meurtrière à Mboro: Le drame causé par le chauffeur d'un camion-citerne

L’explosion d’une citerne contenant de produit inflammable à Mboro le 23 février 2018, a causé la mort de six personnes. Libération révèle dans sa livraison de ce mardi que le drame a été causé par la « bêtise humaine ».



En fait, relate le journal, c’est le chauffeur du camion-citerne, qui après s’être ravitaillé en carburant, n’a rien trouvé à faire que de se rendre dans un atelier de soudeur métallique. Alors que le menuisier métallique procédait au rafistolage d’une pièce de son véhicule, il (le chauffeur du camion) parlotait avec des collègues. Sur c’est sur ces entrefaite que la citerne a explosé. Le menuisier métallique est mort sous le coup. Cinq autres victimes dont une femme et son nourrisson seront décédées plus tard après leur évacuation à l’hôpital.



Le chauffeur a été arrêté par la gendarmerie.