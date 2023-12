Explosion suivie d'incendie dans l’unique dépôt d’hydrocarbures de Conakry (Médias)

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi, dans l’unique dépôt d’hydrocarbures de Conakry, la capitale guinéenne, à la suite d’une forte explosion, a-t-on appris de source médiatique.



L’explosion s’est produite peu après minuit, dans un dépôt d’hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole situé au quartier Coronthie de Kaloum. Une immense colonne de flammes et de fumée s’élevait du bout de la presqu’île de Kaloum, dans la capitale guinéenne, en début de matinée, rapporte le site d’information de RFI, lit-on dans l'Aps.



Dans un communiqué rendu public au matin du lundi, les autorités guinéennes évoquent ‘’ un incendie d’origine inconnue, qui s’est déclaré dans le principal dépôt d’hydrocarbure de la Société guinéenne de pétrole’’ et assurent que l’ensemble des structures spécialisées avaient été engagées dans la lutte contre le feu ".



Aucun bilan en pertes humaines et matérielles n’a pour l’heure été avancé par les autorités ou des sources indépendantes.