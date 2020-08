Explosions au Liban : Emmanuel Macron attendu sur place jeudi

XALIMANEWS- Le président de la République a assuré que « la France se tient aux côtés du Liban ». De nombreux politiques ont également apporté leur soutien. Le Président Français, Emmanuel Macron se rendra jeudi au Liban pour « rencontrer l’ensemble des acteurs politiques », a annoncé la présidence française à l’Agence France-Presse. Le chef […]

XALIMANEWS- Le président de la République a assuré que « la France se tient aux côtés du Liban ». De nombreux politiques ont également apporté leur soutien. Le Président Français, Emmanuel Macron se rendra jeudi au Liban pour « rencontrer l’ensemble des acteurs politiques », a annoncé la présidence française à l’Agence France-Presse. Le chef de l’État français rencontrera son homologue libanais Michel Aoun et le Premier ministre Hassane Diab, au moment où la France a affiché sa solidarité et envoyé du personnel et du matériel pour venir en aide aux autorités libanaises, a précisé l’Élysée. Les deux explosions consécutives au Liban, qui ont, pour l’instant, fait au moins 100 morts et plus 4 000 blessés, ont provoqué une pluie de réactions de soutien dans le monde politique français. Le chef de l’État avait déjà annoncé l’envoi « des secours et moyens français » sur place. « J’exprime ma solidarité fraternelle avec les Libanais après l’explosion qui a fait tant de victimes et de dégâts ce soir à Beyrouth », a déclaré le président de la République sur Twitter. Le chef de l’État a également appelé son homologue libanais, Michel Aoun, pour lui exprimer « son soutien ». « Des urgentistes vont également rejoindre Beyrouth au plus vite pour renforcer les hôpitaux. La France est déjà engagée », a ajouté Emmanuel Macron.

Lepoint avec Afp

Source : https://xalimasn.com/explosions-au-liban-emmanuel-...