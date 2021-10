Expo 2020 Dubaï / Rencontre avec la 1ère Start up sénégalaise « Adiga » créateurs de jeu vidéo : « Nous voulons donner des solutions au gouvernements et aux États » (Aladjiman) Rédigé par leral.net le Mardi 12 Octobre 2021 à 23:38 | | 0 commentaire(s)|



www.dakaractu.com



Source : Adiga, la 1ère Start-up sénégalaise éditeur de jeux vidéo MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), est à l’expo Dubaï 2020 pour accompagner le Sénégal dans la partie innovation à travers le gaming et la technologie inclusive au jeu. Une façon de montrer une autre facette pour le Sénégal à travers cette expo universelle. Le jeu SOUL OF KING (l'esprit des rois) permettra selon ses créateurs, de créer fraîcheur et innovation au marché international du jeu vidéo qui pèse près de 162 milliards de dollars en 2020. Selon Jacques Mansour Sagna, (Lord Alajiman), ce modèle de jeu vidéo permettra aussi de donner des solutions aux gouvernements et aux États au niveau des politiques de jeunesse.Source : https://www.dakaractu.com/Expo-2020-Dubai-Rencontr...

Accueil Envoyer à un ami Partager