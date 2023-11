Expo «Doha 2023»: La journée dédiée au Sénégal, sera présidée par Macky Sall, le 10 décembre prochain (Officiel) Rédigé par leral.net le Mardi 21 Novembre 2023 à 22:03 | | 0 commentaire(s)|

Un peu plus de deux semaines après l'ouverture du pavillon Sénégal à l'Exposition internationale horticole de Doha, la Directrice générale de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), Zahra Iyane Thiam, a tiré un bilan à mi-parcours positif. Face à la presse, ce mardi, le Commissaire général, Section Sénégal dans cet évènement mondial, révèle qu'en seulement 18 jours, notre pays a enregistré 20 261 visiteurs, soit 1 125 visiteurs par jour en moyenne, avec une augmentation de plus en plus croissante. Elle dit, en effet, avoir « noté avec fierté, la qualité des produits exposés » par une première cohorte de vingt artisans Sénégalais, venus des 14 régions du pays. « C'est pourquoi nous préparons activement notre journée nationale, moment phare dans le calendrier des expositions. La nôtre, prévue le 10 décembre, sous la présidence effective de Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, se déroulera en deux temps : un moment officiel et le forum économique. Le Forum économique verra la participation du secteur privé des deux pays, des institutions gouvernementales et des organisations internationales », a notamment annoncé Zahra Iyane Thiam. A l'en croire, il sera surtout question de mettre en exergue, lors dudit forum, des thèmes qui ont trait notamment à l'environnement des affaires et aux opportunités d'investissements, présentés par l'Apix; aux projets phares du Pse (Pap 3A), exposés par le Pos-Pse et aux opportunités commerciales et à l'offre exportable du Sénégal qui seront dévoilés par l'Asepex. En définitive, cette rencontre sera une occasion pour ces trois structures « d'exploiter les aspects synergiques de leurs missions respectives pour présenter au monde les avantages inestimables d'investir au Sénégal du fait que les possibilités d'exportation des produits made in Sénégal sont diversifiés ». Car, soutient la directrice générale de l'Asepex, « pour nous, pays participant officiel, l'Expo Doha 2023 est une opportunité de rayonnement pour le Sénégal et de développement de sa coopération internationale en général mais surtout de promotion de ses relations avec le monde arabe avec qui nous sommes intimement liés ».



Source : https://lesoleil.sn/expo-doha-2023-la-journee-dedi...

